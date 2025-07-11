嘉里元朗南朗日峰擬短期提價加推至少30伙 不排除盡推單位
撰文：李煥好
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嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」今日（11日）公布最新部署，項目將短期內加推不少於30伙單位。發展商透露，新一張價單有加價空間。
嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，項目自開價以來已錄得約300宗查詢。項目今日正式向公眾開放示範單位，同時開始收票。
擬加價推2號價單 不少於30伙
盧永俊指出，鑑於項目首張價單有提價空間，未來加推單位時不排除會上調售價，實際加幅將視乎市場反應而定。
嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮表示，項目將會盡快加推2號價單，涉及至少30伙單位，更不排除一次過推售所有單位。
買家可享全期低至H+1.3%的按揭利率
為配合銷售，項目亦夥美聯物業及經絡按揭，推「置業易高成數H按優惠」計劃。買家可享全期低至H+1.3%的按揭利率，並可獲銀行現金回贈及特享高息存款戶口優惠。
美聯物業住宅行政總裁布少明表示，踏入下半年，一手市場需求持續殷切，細價樓盤料繼續受買家追捧。他預期7月份一手成交量有望達到約2,000宗的活躍水平。就項目的投資潛力，布少明估計，呎租可達約40元，租金回報率約4.5厘。
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