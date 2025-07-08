嘉里元朗南朗日峰開價首批30伙　折實均價12142元　入場費368萬起

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」今日（8日）公布首張價單，涉及 30伙，戶型涵蓋一房至兩房，折實平均呎價約12,142元。該盤入場單位為2樓C室，實用面積278平方呎，屬一房間隔，折實售價368萬元，呎價13,237元。



參考2025年2月同系朗天峰，當時首批推出120伙，折實平均呎價10,658元，即今次朗日峰折實平均呎價12,142元，較5個月前推出的朗天峰高約13.9%。



首張價單30伙 戶型涵蓋一房至兩房

首張價單30伙，戶型涵蓋一房至兩房，當中10伙為一房連開放式廚房單位、20伙為兩房連開放式廚房單位，實用面積由278至407平方呎，扣除最多18%折扣，折實價由368萬至510.04萬元，折實呎價10,388至14,474元。

首張價單30伙，戶型涵蓋一房至兩房。

左起：嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮、嘉里物業代理有限公司銷售及市場策劃高級總監盧永俊、嘉里發展有限公司董事及香港區總經理湯耀宗。

入場單位368萬起

入場單位為2樓C室，實用面積278平方呎，屬一房間隔，折實售價368萬元，呎價13,237元；入場兩房為2樓F室，實用面積369平方呎，折實售價408萬元，呎價11,057元。

至於，入場呎價最低單位為2樓Ｇ室，實用面積407平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實售價422.81萬元，呎價10,388元。

左起：嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮、嘉里物業代理有限公司銷售及市場策劃高級總監盧永俊、嘉里發展有限公司董事及香港區總經理湯耀宗。

朗天峰今年2月推120伙 折實呎價爲10,658元

翻查同區以價單形式推出的新樓盤，對上同樣爲嘉里旗下、位於鄰近的朗天峰於2025年2月推出，首批一房及二房共120伙單位，折實平均呎價10,658元，一房戶入場價264.8萬元，距離朗日峰亦只有4分鐘路程。

另外，麗新發展（0488）的尚悅則於2024年9月推出，同樣首批一房及二房戶，約50伙單位，折實平均呎價爲9,278元，入場單位則爲一房戶，約242.9萬元。

嘉里建設（0683）旗下元朗南「朗日峰 FLORA」。

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