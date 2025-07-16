美聯：港島5000萬以上超級豪宅半年錄83宗成交　創7年內新高

美聯發佈港島區超級豪宅市道回顧展望報告，表示隨着政經局勢緩和，市場表現亦見回穩及向好，數據表示港島區逾5,000萬元一手成交量創出7年新高，表現跑贏大市。



美聯物業港島區董事李頌賢表示，綜合《一手住宅物業銷售資訊網》及市場資料，全港上半年一手成交量錄約9,306宗，較去年下半年上升約34%，亦較去年同期上升約8%。當中港島區(包括愉景灣)上半年億錄約1,504宗，較去年下半年及上半年分別錄52%及22%升幅。

豪宅方面，上半年逾5,000萬元的一手超級豪宅成交量錄得約83宗，搞去年升17%，亦較上半年同期上升19%，創2018年後新高。

山頂南區錄76宗買賣 Mount Nicholson複式戶錄逾6億

美聯物業山頂南區豪宅首席區域營業董事方富義表示，山頂南區今年上半年共錄得76宗買賣，較下半年升38.18%，而成交額則錄得75.56億元，較去年下半年跌兩成。在76宗買賣中，有24宗屬一手，涉及金額約29.41億元，之於二手則錄52宗，金額約46.14億元。

大額成交方面，上半年錄22宗,與去年下半年23宗相若，10宗爲一手成交，以及12宗爲二手成交。當中最大額成交豪宅爲Mount Nicholson 複式戶，成交金額爲6.09億元，呎價約14.4萬元，同樣錄最大成交呎價。租務成交方面，最高大額租務成交豪宅單位爲種植道11號單號屋，以月租約100萬元成交；而呎租最高則爲Mount Nicholson中層D室，呎租爲185元。

港島南區多個交投表現不俗，港島南岸於上半年錄557宗成交，較去年下半年118宗大升3.7倍，主要受到滶晨開售及港島南岸多個餘貨盤成交帶動。貝沙灣及三灣(深灣9號、南灣、南區．左岸等)則分別錄44及43宗，上述三區上半年合計錄644宗。

李頌賢：預計下半年一手成交可挑戰100宗

李頌賢指出，港島區洋房供應罕有，2024年總存糧約爲2,726伙，當中年內落成洋房僅有4幢，較2023年43幢按年大跌92%。

他補充，樓市走勢向好，購買力持續湧現。上半年恆生指數上升兩成逾4,000點，IPO集資額亦達1,070億元，六月底亦接獲約6,000宗新資本投資者入境計劃申請，為本港帶來逾460億元投資。預計下半年港島區逾5,000萬元一手成交量有望挑戰100宗，山頂南區成交量有望重上百宗水平。