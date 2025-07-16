山頂Twelve Peaks洋房2.8億沽、7年貶值38%　呎價較屋苑高峰跌5成

山頂區出現豪宅蝕讓沽出。最新山頂加列山道Twelve Peaks一幢單號洋房以2.8億元蝕沽出，內地業主持貨7年貶值38%，造價較早前意向價3.1億元低近一成。以是次平均呎價計7.18萬元計，較2018年高峰期跌近53%。



成交價較意向價跌近一成

市場消息指，是次成交為Twelve Peaks單號洋房，實用面積約3,900平方呎，屬四套房間隔，望南區海景及開揚山景，設有名貴裝修及附設多款品牌廚具設備；而且設有室內獨立電梯、泳池﹑私人花園及2個車位等。該洋房新近以2.8億元沽出，呎價71,795元，造價較早前意向價3.1億元下跌9.7%。

上手7年貶值38%

據悉，業主為内地客，其於2018年以4.5億元買入洋房，持貨7年，是次轉手帳面貶值1.7億元，單位期內貶值近38%。

呎價較2018年高峰期跌近53%

值得留意的是，屋苑只由12幢獨立洋房組成，並設有住客會所，毗鄰山頂廣場，於2012年由新地（0016）建成，其中一幢獨立洋房在2018年以呎價15.2萬元沽出，創下當時全亞洲最貴洋房紀錄。換言之，以是次平均呎價計7.18萬元計，較高峰期跌近53%。