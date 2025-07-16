紀惠湯文亮銅鑼灣酒店再放售　市值5億、較8個月前叫價低1.3億

由湯文亮擔任行政總裁的本地老牌家族紀惠集團，再度放售旗下大型物業。該集團持有的銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，於去年曾以意向價6.3億元推出放售，最新市值減至5億元，呎價9,051元，樓價再下跌超過兩成。據悉，物業最新市值較2013年買入價帳面低出1.68億元，樓價恐貶值約25%。



第一太平戴維斯表示，銅鑼灣摩理臣山道39號全幢精品酒店，全幢建築面積約55,238平方呎，地盤面積約3,112平方呎。該物業為一座26層高的精品酒店，地下為酒店大堂及上落客區，一樓為咖啡廳，三樓及以上樓層則為客房，共有98間房間，房間面積約176至324平方呎。目前物業用作青年宿舍，共提供184個宿位。

物業曾於去年11月推出市場放售，當時意向價約6.3億元，最新市值減至5億元，折合呎價9,051元；即樓價於8個月間再下跌1.3億元或21%。

市值8個月内下跌1.3億

第一太平戴維斯投資部首席資深董事温武忠表示，發展局將聯同教育局推出酒店改裝學生宿舍的先導計劃，放寬商業物業改裝為學生宿舍之限制，預料是次物業將受惠於此政策，其硬件設施及配套規劃具改裝為學生宿舍之潛力。

早前由廖偉麟6.68億買入、2016年8.8億轉售紀惠

資料顯示，該物業最早由正八集團主席廖偉麟（紀惠集團主席廖湯慧靄兒子），於2013年以6.68億元購入，其後在2016年以8.8億元售予紀惠集團。以最新市值約5億元比較，現市值較2013年廖偉麟購入價6.68億元，帳面低出1.68萬元或25%。