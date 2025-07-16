危中必有機，成敗態度比！負面看到危！正面看到機！｜汪敦敬

在微博上，看到有人分享股神巴菲特的一些成功格言，其中有兩段筆者認為特別對現在的持貨業主有參考價值的，分別是：「擁有一隻股票，期待它明天早晨就上漲，是十分愚蠢的。」及「如果你沒有持有一種股票十年的準備，那麼連十分鐘都不要持有。」



股票和樓宇都是長遠投資，道理很接近！

之前沒有機會拜讀股神的名言，但筆者卻一直都是如此粗糙地實踐，心態才最重要！

世道虛假！也充斥了不少悲情！也充滿奇怪！香港樓價在資金泛濫之下出現下調，很多樓價已低過建築成本，買樓收租回報率遠高於通脹，也遠高於供樓。雖然香港的確有不少行業和財團面對考驗，不過普羅大眾的財富都有增長的，因為做了定期存款的人在過去兩年的大部分時間都是收著銀行定期存款的高息，直至到近期才改變，香港穩定的投資如一些收息股，甚至買樓收租的收入都高過通脹，所以令到港人財富仍然是世界前列。

在社會或經濟環境不好的時候，筆者認為最重要是很實在地在考驗中找到前進的信念，而不是自怨自艾，更加不要埋怨或者詛咒別人，心存正能量才可以令自己不會錯過低谷中出現的機會。

很多人會說：「汪生你的文章說得那麼好，你自己有否入市呀？」首先，希望大家明白現在的市場，我們追求的是長遠收益，不要用短期獲利的心態，縱使有機會，要明白時勢不合適。有些人知道筆者有入市會感到開心，但亦有些人感到不高興，這些不高興的人會不斷去踐踏一些我入市的屋苑，所以近年我入市較低調，我是有繼續增持物業的，尤其我認為是谷底的時候。筆者的答案十分清楚，希望大家穩健中求勝，在賺取投資的時候，可以的話可為缺少樓盤的租務市場，提供多一些單位，這是一個對社會共贏的方案。

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

（汪敦敬拍攝及提供）

【財經專欄】祥益地產總裁汪敦敬

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。