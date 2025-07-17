公司客重返樓市　上半年公司名義1638宗、激增一倍　呢個屋苑最多

近日樓市明顯回暖，交投氣氛升溫，不少買家重拾入市信心，當中以投資者步伐最為積極。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，在政府全面撤辣及樓價初現見底跡象的推動下，公司名義買入個案持續增加，反映投資者入市意欲轉強。



中原地產最新統計顯示，2025年上半年本港一、二手私人住宅市場錄得1,638宗公司名義買賣，較去年同期的777宗激增逾一倍，創2012年錄得3,248宗以來的13年新高。相關成交金額達267億元，按年升約兩成，亦創下同樣時期新高，反映資金重新流入樓市。



公司客佔整體買賣比例升至6.3%

值得留意的是，公司客佔整體買賣的比例亦顯著上升，由去年同期的3.1%升至今年上半年的6.3%，遠高於2020至2023年間不足2%的水平，顯示市場投資成分大幅提升。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

太古城錄39宗公司名義買賣個案、佔屋苑成交兩成

若撇除收購及重建個案，鰂魚涌太古城錄得最多公司名義買賣，達39宗，佔同期屋苑總成交量190宗的兩成。其中，綠楊閣一個實用面積917平方呎單位以1,250萬元售出，新買家以公司持有。

北角皇都32宗公司名義成交

其次為新世界（017）旗下北角皇都，錄得32宗公司名義成交；大潭陽明山莊則以27宗排第三。由於公司名義入市大多屬投資性質，相關數據常被視為樓市投資氣氛的風向指標。

陳永傑指出，目前樓價或已築底，中原城市領先指數（CCL）連升四星期，累計升幅達0.82%，屬市場回暖的重要信號。隨着平價盤陸續被吸納，樓價有望重拾升勢，進一步提振投資者信心。個別二手屋苑表現亦見改善，在143個成份屋苑中，有57個於上半年錄得升幅，佔比約四成。

展望第三季，投資氣氛料進一步升溫。他認為，中美關係及地緣風險緩和，加上美國減息預期升溫，有望帶動本地按息回落，有利資金重投樓市。