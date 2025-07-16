施永青舖減租一半　梁振英：口沫橫飛論樓市、但自己物業都睇錯市

前特首、全國政協副主席梁振英在6月底於社交平台發文，舖位市場出現了結構性變化，業主必須面對現實，「隨行就市」下調租金「做旺個市」，與租客同舟共濟，才能達致共贏。日前中原地產創辦人施永青，旗下施永青基金持有的旺角快富街一個舖位減租出租，當時施永青回覆傳媒指「香港是自由市場，其他人或政府都不應給予太多意見，亦不能要求別人一定要減租」。



梁振英昨晚（15日）在Facebook再度回應施永青，批評施永青「連自己的物業都睇錯市」，但天天口沫橫飛論樓市。



梁振英「社會要理性看待樓市，不能迷信」

梁振英又認為，「樓市是民生大事，施永青幾個佣，小市民是一生負擔」。他又指「香港的樓市評論不能繼續由施永青這種反口覆舌的人主導。信息不對稱、將樓市模糊化，公你贏、字我輸，不問蒼生問口水的時代要結束了。社會要理性看待樓市，不能迷信」。

前特首、全國政協副主席梁振英。（梁碧玲攝）

中原地產創辦人施永青，旗下施永青基金持有的旺角快富街一個舖位，新近以每月約6.3萬元租出。舖位過去曾由連鎖麵包店「大班麵包西餅」持有，不過在2021年5月以4,700萬元沽出予施永青基金，其後一度「售前租回」，以每月13.5萬元租回予大班餅店。以最新每月租金計，較大班餅店租金跌超過一半，租金回報僅約1.6 厘。

施永青日前回覆《香港01》確認上述舖位租務，他表示，目前市場已經變了，因此因應市場變化已出租舖位。他又指出，香港零售業有周期性衝擊，街舖租金因而回落，這是社會上已知的情況。