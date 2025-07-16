柏傲莊今年34宗二手蝕讓　三房業主1320萬沽　呎價再插穿2萬大關

二手市場疲弱，有業主以1,320萬元沽大圍柏傲莊三房戶，持貨4年轉手終需「明賺實蝕」離場，成交呎價再次跌穿2萬關口。



世紀21分行區域經理李仕明表示，是次成交為大圍柏傲莊3A座高層B室，實用面積663平方呎，屬三房間隔，座向東南望開揚景，終以1,320萬元沽出，呎價19,910元。是次三房單位呎價再次跌穿2萬關口。

據了解，原業主於2020年10月以1,317萬元購入上址，持貨4年，是次轉手帳面獲利3萬元， 單位期內升值0.22%，如連同基本使費料明賺實蝕。

今年累錄34宗蝕讓 最勁5年輸兩成

根據資料顯示，柏傲莊由一月至今，共錄得約34宗帳面蝕讓，蝕幅由1%至20%。當中最勁一宗蝕讓為柏傲莊3B座極高層D室，實用面積327平方呎，屬一房間隔，於2025年3月以608萬元沽出，呎價18,593元，上手業主持貨5年帳面輸兩成離場。