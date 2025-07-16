業主離世十年無人繼承　大圍翠景花園無契樓506萬拍出　搶高18%

拍賣場錄得低價另類盤成交個案。大圍翠景花園一伙三房單位，因業主離世超過十年且無人繼承，成為「無契樓」，加上長期拖欠管理費，遭法院頒令強制拍賣。該單位今日（17日）開價428萬元拍賣，最終搶高約18%，以506萬元沽出，成交呎價8,336元。



該單位位於大圍翠景花園2座高層A室，實用面積約607平方呎，為三房間隔，透過忠誠拍賣行推出。由於涉及法院令且屬無契物業，故單位開價428萬元，較市場估價約680萬元，大幅折讓約252萬元或約37.1%。該單位今日成功拍出，作價506萬元。

↓↓翠景花園2座高層A室↓↓

業主去世至少十年 淪為無契樓

據了解，該單位業主已去世至少十年，期間無人辦理遺產繼承手續。代理指該原業主是在醫院病逝，其後物業因長期拖欠管理費，最終被法院頒令強制拍賣以清償欠款。由於無法提供樓契，新買家將難以申請按揭貸款，極可能需要「FULL PAY」入市。

去年三度流拍 劈價兩成重推

值得注意的是，這已是該單位第四次推出拍賣。去年4月至5月期間曾三度流拍，當時開價均為539萬元。

從放盤照片可見，單位長期無人打理，牆身出現裂痕，地板積滿灰塵，然而屋內仍保留著原業主的生活痕跡，衣物、碗碟等日常用品依然擺放在傢俱上。