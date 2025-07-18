宏安大角咀Larchwood巨舖8750萬沽　較2月份市傳洽購價低4成

本地中小型發展商沽貨。宏安地產（1243）大角咀單幢新盤Larchwood地舖及1樓「樓上舖」以8,750萬元沽，較2月份市傳洽購價1.52億元大幅低6,540萬元或42%。



據資料指，是次成交為上述為大角咀單幢新盤Larchwood地下1至9號舖，以及1樓10號至11號舖，其物業總面約13,018平方呎，外連3個外牆廣告位，於今年2月以8,750萬元沽出，呎價約6,721元。至於，新買家為以「HONG DAO INVESTMENT LIMITED」名義入市，其董事姓張。

2月份市傳獲1.52億洽購、最終作價僅8750萬

值得留意的是，上述一籃子物業在今年2月市傳獲買家以約1.52億元洽購，如以是次成交價8,750萬元計，較當時市傳洽購價大幅低6,540萬元或42%。

Larchwood基座商場。（資料圖片）

Larchwood主打開放式佔約六成

位於大角咀洋松街62號的Larchwood，屬宏安地產旗下重建項目，提供187伙，當中實用面積由181至413平方呎，涵蓋開放式至兩房戶型。

其中開放式佔114伙，佔全盤約六成，實用面積為202至210平方呎；一房戶提供56伙，實用面積250至267平方呎；另項目提供17伙特色戶。基座設有兩層商舖及一層會所。