換樓客加碼100萬爭購汀九海景四房　打動業主1300萬連車位割愛

近期樓價有輕微回升跡象，部分買家決定加快入市步伐。汀九海濤花園一伙四房單位最新獲買家爭購，以1,300萬元連車位沽出，成交呎價9,811元。原業主早於1999年一手買入單位，帳面獲利484萬元離場，單位升值約六成。



中原地產首席分區營業經理丘漢偉表示，該單位為海濤花園2座高層B室，實用面積1,325平方呎，四房套房間隔，屋苑依海灘而建，單位享開揚海景。據悉，新買家為荃灣換樓客，心儀單位擁無敵海景，日前參觀後更一見傾心。由於見最近樓市回暖，怕遲買會貴，加上屋苑罕有放盤，所以迅速還價洽購，期間不惜較預算加碼約100萬元爭購。

買家見樓市回暖「怕遲買會貴」

而原業主近年起已斷斷續續放盤，直至近期放盤意欲才轉趨明確，最初叫價1,500萬元連車位放盤，見買家誠意十足，經過兩星期的議價最終願意減至1,300萬元成交，累減200萬元，折合呎價9,811元。

汀九海濤花園。

造價低近期同類戶11%

資料顯示，屋苑對上一宗同類成交為1座中層B室，面積相同，於本月初以1,468萬元沽出，即是次單位造價較近期同類低出168萬元或11%

原業主於1999年以816萬元一手買入單位及車位，至今持貨26年，是次沽貨帳面獲利484萬元，單位期内升值59%。