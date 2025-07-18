保濟丸母企主席2828萬沽西半山瀚然　蝕幅夠買8萬盒「保濟丸」

近月二手住宅氣氛改善，市場接連出現名人沽貨個案。「保濟丸」母企雅各臣科研製藥（2633）主席岑廣業及相關人士，以2,828萬元沽西半山瀚然三房，持貨近十年，轉手帳蝕408.4萬元或12.6%，蝕走約8萬盒「保濟丸」。



據市場消息指，是次成交為西半山瀚然高層C室，實用面積918平方呎，屬三房間隔。業主叫價3,100萬元放售單位，新近減價272萬元或約8.8%，以2,828萬元沽出，呎價30,806元。

持貨十年 帳蝕408.4萬

據悉，原業主為「保濟丸」母企雅各臣科研製藥主席岑廣業及相關人士，早於2015年斥3,236.4萬元買入單位，當時呎價約35,261元。現轉手單位，帳面需蝕408.4萬元，十年間樓價蒸發12.6%。

原業主為「保濟丸」母企雅各臣科研製藥主席岑廣業及相關人士。（Facebook圖片）

蝕走約8萬盒「保濟丸」

雅各臣旗下品牌有「保濟丸」、「何濟公止痛退熱散」、「唐太宗活絡油」、「飛鷹活絡油」、「十靈丹」等品牌。參考目前10樽裝「保濟丸」的網上售價為50元，即是次岑廣業沽貨的蝕幅，足夠購買約8萬盒。

參考目前10樽裝「保濟丸」的網上售價為50元，即是次岑廣業沽貨蝕走約8萬盒。（網上截圖）