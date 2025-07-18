華潤山頂白加道、山頂道一籃子洋房傳獲買家48億洽購

超級豪宅市道蘊釀矚目大刁，中資財團旗下貴重物業獲洽購。有市場消息透露，華潤或同系企業位於山頂道40號合共5幢收租洋房，以及山頂白加道2號摘星閣涉及11幢洋房，市傳獲買家合共以約48億元洽購。



其中山頂道40號合共5幢收租洋房，早前每幢洋房意向呎價逾10萬元，該5幢洋房總樓面合共逾2萬平方呎，預計整批市值逾20億元。

上述山頂道40號5幢獨立屋，實用面積介乎3,781至4,123平方呎，總實用面積20,092平方呎，每幢洋房均連前後花園及私人天台，並配備2個獨立車位。每幢洋房意向呎價均逾10萬元，預計每座洋房意向售價介乎逾3.78億至4.12億元。據悉，部分洋房連同租約出售。

華潤或同系企業位於山頂道40號合共5幢收租洋房，最新由租轉售推出市場。（代理相片）

2004年重建後一直收租

據了解，山頂道40號5幢洋房自2004年重建後，華潤一直保留作收租用途，並由華潤隆地負責管理。個別洋房月租高達30萬至41萬元，呎租近百元。至於整個屋苑地盤面積達38,772平方呎，最高可建議面積19,386平方呎。

華潤或同系企業位於山頂道40號合共5幢收租洋房，最新由租轉售推出市場。（代理相片）

華潤或同系企業位於山頂道40號合共5幢收租洋房，最新由租轉售推出市場。（代理相片）

山頂白加道2號涉11幢洋房

至於另一個項目為山頂白加道2號摘星閣，提供11幢洋房，實用面積介乎2,993至3,223平方呎，據悉早前意向價逾30億元，市傳新近獲買家以28億元洽購，每幢洋房約2.5億至2.9億元，平均呎價約9萬元。

山頂白加道2號摘星閣，提供11幢洋房。