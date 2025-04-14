華潤山頂道5幢洋房「租轉售」 每呎索價10萬、市值超過20億
撰文：蔡偉南
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超級豪宅市道暢旺，中資財團趁勢放售旗下貴重物業。市場消息透露，華潤或同系企業位於山頂道40號合共5幢收租洋房，每幢洋房意向呎價逾10萬元，該5幢洋房總樓面合共逾2萬平方呎，預計整批市值逾20億元。
上述山頂道40號5幢獨立屋，實用面積介乎3,781至4,123平方呎，總實用面積20,092平方呎，每幢洋房均連前後花園及私人天台，並配備2個獨立車位。每幢洋房意向呎價均逾10萬元，預計每座洋房意向售價介乎逾3.78億至4.12億元。據悉，部分洋房連同租約出售。
2004年重建後一直收租
據了解，山頂道40號5幢洋房自2004年重建後，華潤一直保留作收租用途，並由華潤隆地負責管理。個別洋房月租高達30萬至41萬元，呎租近百元。
至於整個屋苑地盤面積達38,772平方呎，最高可建議面積19,386平方呎。
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