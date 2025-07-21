強化主導角色　政府中止招標元朗、洪水橋兩地　元朗地交予科技園

發展局今日（21日）宣布，為強化政府主導角色，加快產業在北部都會區（北都）落地，政府決定中止兩幅位於元朗及洪水橋的用地的招標工作，以便為該兩幅產業用地作出更快、更實質安排。



元朗用地交予香港科技園公司

政府把元朗福宏街與宏利街用地（即元朗市地段第545號）（元朗用地）交予香港科技園公司，以在元朗創新園建構微電子生態圈，將更好推動高增值新型工業化。

洪水橋用地以產業園區形式管理和營運

另把洪水橋及厦村第39A及39B區用地（即洪水橋市地段第10號）（洪水橋用地）納入發展局今年內完成並涉及更大範圍土地的政策研究，目標是由政府成立的公司以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。

圖中右邊為規劃中的北部都會區牛潭尾大學城住宅用地，左邊為第三間醫學院及教學醫院用地。（馬楚烽攝）

兩幅用地原定於本周五截標、政府取回主導權

發展局先後於2024年3月及10月以「雙信封制」公開招標，出售上述元朗用地及洪水橋用地，用以發展多層現代產業大樓，當中部分樓面免租租予政府十年以便期間由政府以優惠租金轉租予受發展影響的棕地作業。兩幅用地原定於2025年7月25日截標。

發展局發言人表示，為了引領及有效推動北都產業發展，政府必須靈活利用北都土地，根據實際情況進行部署，以『動態規劃』理念，加速企業進駐及帶動區內發展。因此，經考慮創科及物流業界對區內產業布局的意見，以及政府對北都的產業部署，政府決定中止該兩幅用地的招標工作，按政府發展策略，以更能主導方式運用兩幅用地，使它們在推動產業發展上發揮更大作用。

元朗創新園由香港科技園營運管理

佔地三公頃的元朗用地毗鄰元朗創新園及園內的微電子中心，元朗創新園由香港科技園公司營運及管理。為配合香港科技園公司計劃在元朗創新園建構蓬勃的微電子生態圈，政府掌握時機將元朗用地轉作創新科技用途。創新科技及工業局將與香港科技園公司作進一步討論，以敲定具體發展計劃。

科技園。（資料圖片）

計劃由政府成立公司建設及營運洪水橋物流用地

另一方面，發展局正按2024年《施政報告》，選取洪水橋部分物流用地，探討由政府成立和牽頭的公司建設和營運產業園區。有關研究範圍為洪水橋北面約15公頃產業用地，而佔地八公頃的洪水橋用地正好毗鄰上述15公頃產業用地，倘一併納入研究，可讓日後園區公司有更充裕土地資源，達致規模效應。

研究方向是把該等產業用地批予構思中由政府成立的公司，並由該公司負責按政府產業政策建設和營運產業園區，以及透過靈活批地和招商措施吸引企業落戶。發展局會於今年內完成研究，接着啓動成立公司的工作。