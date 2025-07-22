打風照入市！家庭客620萬購愉景新城靚裝兩房　13年升值75%｜多圖

颱風韋帕於周末襲港，仍有部分買家無懼打風照入市。荃灣愉景新城一伙兩房戶，以620萬元成交，原業主持貨13年，帳面獲利達268萬元，單位升值七成半。



中原地產分行經理黃逸羲表示，該單位為6座高層C室，實用面積約485平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價650萬元，經議價後以620萬元沽出，呎價為12,784元。

↓↓愉景新城6座高層C室單位↓↓

單位附設靚裝修

黃逸羲指，新買家屬區內分支家庭，已四出搵樓多月，見單位附靚裝修，望開揚山景，加上近期市道暢旺，買家立即於3號風球下拍板入市。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約585萬及605萬元，即最新成交價較兩間銀行估價高出約2.4%至6%。

至於，原業主於2012年4月以352萬元購入該單位，持貨13年轉手，帳面獲利268萬元，或升值76%。

荃灣愉景新城。（資料圖片）

三號風球下連錄3宗成交

黃逸羲表示，愉景新城於周六三號風球下仍連續錄得3宗成交。其中5座高層F室，實用面積648平方呎單位，屬三房套間隔，以785萬元沽出，呎價為12,114元。而另外一宗分別為8座高層C室，寶用面積約470平方呎，屬兩房間隔，成交價為596萬元。