息口助力＋業主肯減　租客770萬撈底愉景新城三房套、低估價6%

供樓息率跌穿3厘，業主壓力隨之減輕，進而刺激入市氣氛。荃灣區內一位租客，見息口回落，有感供樓負擔減輕，故決定以770萬元「租轉買」入市同區愉景新城一伙三房套單位，呎價11,846元。業主持貨五年，帳面蒸發超過兩球。



中原地產高級分區營業經理林恩信表示，上述成交單位為愉景新城12座中層F室，實用面積650平方呎，採三房套房間隔，望內園景。

↓↓愉景新城12座中層F室↓↓

業主減價40萬 低估價最多約6%

據悉，該單位本月叫價810萬元放售。買家為同區租客，鍾情單位附帶約三年新裝修，景觀開揚。加上有見息口回落，減輕供樓負擔，同時業主肯減價，可節省裝修時間及成本，所以迅速拍板購入自用。雙方經議價後，業主減價40萬元，以770萬元成交單位，實用呎價11,846元。

另據網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為771萬元，而中銀為753萬元，即單位最新成交價較銀行估價低最多約6%。

高價入市 持貨5年貶值兩成

翻查資料，原業主於2020年6月樓價較高位，斥988萬元購入單位，持貨5年，現帳面需蝕218萬元離場，單位貶值22%。林恩信補充，荃灣區本月上半月錄得約66宗二手買賣成交，愉景新城佔2宗，平均實用呎價約12,220元。