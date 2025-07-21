北都兩產業地中止招標　測量師：有利產業發展注重長遠價值｜分析

發展局今日（21日）宣布，為強化政府主導角色，加快產業在北部都會區（北都）落地，政府決定中止兩幅位於元朗及洪水橋的用地的招標工作，以便為該兩幅產業用地作出更快、更實質安排。其中一幅元朗用地將交予香港科技園公司；另一幅則目標由政府成立的公司以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。



對於上述情況，有測量師認為，政府最新改變策略有利產業發展，又認為應該注重北都地皮長遠價值，而非短視關注地價賣貴或賣平多少。



批予發展商 日後或影響產業發展成本及興趣

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚表示，市場可能會很負面地想是不是因為未能招標而收回地皮，不過他認為最新做法對產業落戶會更加有利。他指出，過去數年他個人一直鼓勵北都內一些以新質生產力為目標的地皮，應該以「產業優先」，而政府最新指相關地皮讓科技產業發展微電子生態，正配合相關方向。

他認為，北都內的產業優先地皮，不應該簡單樣批給發展商，因隨後發展商又再轉售給產業機構，因此樣會影響對產業的成本和產業機構的興趣。

注重地皮長遠價值 如日後產生稅收、GDP效益、就業機會

張翹楚又認為，北都內的土地價值應該是長遠一點，不是單純興建住宅，而是需要看長遠能夠收到多少稅款、對GDP增長有多影響、產業發展能夠聘請多少人手、新增就業機會等，這些都是一些考慮批地的因素，而非短視地注重地皮能夠賣貴或賣平5,000萬元。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚。

元朗用地交予香港科技園公司

發展局今公佈政府把元朗福宏街與宏利街用地（即元朗市地段第545號）（元朗用地）交予香港科技園公司，以在元朗創新園建構微電子生態圈，將更好推動高增值新型工業化。

洪水橋用地以產業園區形式管理和營運

另把洪水橋及厦村第39A及39B區用地（即洪水橋市地段第10號）（洪水橋用地）納入發展局今年內完成並涉及更大範圍土地的政策研究，目標是由政府成立的公司以產業園區形式管理和營運該一帶產業土地。

兩幅用地原定於本周五截標

發展局先後於2024年3月及10月以「雙信封制」公開招標，出售上述元朗用地及洪水橋用地，用以發展多層現代產業大樓，當中部分樓面免租租予政府十年以便期間由政府以優惠租金轉租予受發展影響的棕地作業。兩幅用地原定於2025年7月25日截標。

發展局發言人表示，為了引領及有效推動北都產業發展，政府必須靈活利用北都土地，根據實際情況進行部署，以「動態規劃」理念，加速企業進駐及帶動區內發展。因此，經考慮創科及物流業界對區內產業布局的意見，以及政府對北都的產業部署，政府決定中止該兩幅用地的招標工作，按政府發展策略，以更能主導方式運用兩幅用地，使它們在推動產業發展上發揮更大作用。