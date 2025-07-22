心急買家10號颱風睇樓 翌日即簽約 3240萬買將軍澳帝景灣特色戶
撰文：李明珠
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樓市氣氛好轉，有部分買家心急入市，日前於颱風下前往睇樓。將軍澳帝景灣一伙三房單位最新以3,239.8萬元沽出，呎價24,619元。原業主於10年前買入單位，帳面虧蝕154.2萬元離場，期内貶值約4.5%。
美聯物業高級分區營業經理黃麗貞表示，該單位為帝景灣3座高層特色戶，實用面積1,316平方呎，屬三房連平台連天台間隔，座向正南方，望全海景。原業主最初叫價3,700萬元，放盤約半年，近日獲區内買家洽詢。
據悉，買家心儀單位為連平台及天台特色單位，活動空間闊落，於是在10號風球當日睇樓，事隔一日即決定承接單位。經議價後單位以3,239.8萬元成交，減價460.2萬元或12.4%，呎價為24,619元。
↓↓帝景灣3座高層特色戶↓↓
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特色戶持貨10年虧蝕154萬
代理指，雖然是次單位成交呎價高於屋苑近期平均呎價，但單位屬特色戶型，因此仍屬市價成交。另外圖片可見，單位裝修企理。
原業主於2015年8月以3,394萬元購入單位，持貨約10年，是次轉手帳蝕讓154.2萬元，期内貶值約4.5%。
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