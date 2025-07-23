黃竹坑滶晨II累收1400票、超購15倍　何家欣：加推絕對有提價空間

由新世界發展（0017）、帝國集團、資本策略地產（0497）、麗新發展（0488）、港鐵（0066）合作發展的的黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II，將於周五首輪發售88伙，該盤明日下午4時截收認購登記，目前累收超過1,400票，超額認購近15倍。



新世界發展營業及市務部總監何家欣表示，項目將於明日下午4時截票。截至今日下午3時，項目已累收超過1,400票，按首輪價單銷售88伙數計，超額認購近15倍。

強調有提價空間

對於項目加推部署，何家欣強調加推絕對有提價的空間，呼籲買家把握機會首輪入市。客源方面，由於近期供款息口趨低，吸引不少轉租為買的用家入市。加上觀乎近期住宅租金回報創三年新高，租務需求熾熱，何家欣預料項目吸引不少長線投資客作長線收組。

另外，項目第一期至今累錄得48組大手客，當中100伙為購入兩房以上戶型，目前兩房戶尚餘9間。而集團旗下皇都最新錄則一伙招標成交，現剩57伙待沽。

新世界發展營業及市務部總監何家欣（左二）

集團第三季推出九龍城區新住宅項目

談及集團下半年的推盤步伐，何家欣透露預計第三、四季將有機會推出九龍城區新住宅項目，提供120伙單位；待第四季後再推佐敦區住宅項目。

新世界發展營業及市務部總監何家欣

周五價單首輪賣88伙 入場費872萬起

本周五以價單首輪發售88伙，當中包括4伙三房、84伙兩房，實用面積由448至778平方呎， 價單定價1,090萬元至2,567.3萬元，價單呎價24,330元至32,999元，折實售價872萬元至2,053.8萬元，折實呎價19,464元至26,398元。

入場單位為第2座6樓D室，實用面積448平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，折實價872萬元，折實呎價19,464元。

黃竹坑港島南岸第5B期滶晨II。

分X、S、A及B組銷售 最多可買8伙

銷售當天將分為X、S、A及B組銷售。當中X組為獲早前招標買入項目買家提名的買家，每個買家有兩個提名權，每個提名權可買1伙。S組買家最少購買2伙指定單位或最少3伙，最多可購8伙。A組買家可購最少1伙指定單位或最少2伙，最多可購4伙。B組買家可購1至2伙。