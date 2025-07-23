太古柴灣海德園第一期上樓書　涉592伙　最大三房天台特色戶938呎

太古地產 (1972) 旗下柴灣海德園第一期今日（23日）上載樓書，第一期提供592伙，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由397至938平方呎，預計關鍵日期為2026年8月31日。



售樓説明書顯示，海德園第一期由第2座及第3座大樓組成，合共提供592伙單位，戶型涵蓋一房至三房，實用面積由397至938平方呎，另設平台及天台特色戶。

兩座大樓分別樓高42層及45層。當中第2座標準樓層為5樓至41樓，一梯8伙，每層設4部升降機。而第3座的標準樓層為5樓至43樓，同爲一梯8伙，每層設4部升降機。

全盤最細一房面積397呎

其中全盤面積最細的單位為2座3樓F室，實用面積397平方呎，一房間隔，外連364平方呎平台。

全盤面積最細的單位為2座3樓F室，實用面積397平方呎，一房間隔，外連364平方呎平台。

最大天台特色戶938呎、内置樓梯通往天台

而面積最大的單位則為2座42樓A室以及3座45樓A室，實用面積同為938平方呎，三房一套連儲物室及工作間間隔，分別外連402平方呎及558平方呎的天台。屋内均設有內置樓梯通往天台。

海德園全盤提供850伙

海德園由三座住宅大樓組成，合共提供850個單位，海德園第一期涉及592伙，主打兩房及三房。第二期目前申請預售中。

另外，項目地面層接連毗鄰約43,000平方呎的公共休憩空間，會所設施連園林佔地約80,000平方呎，提供約30項健身和休閒設施，包括首個在住宅項目設立的羅馬式高溫浴室。此外，項目特設約4,000平方呎戶外草地，以及25米長戶外泳池，配合常安街遊樂場等休憩設施。