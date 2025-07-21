長實和記打造港人「雙居生活」 大灣區4個盤推400伙、入場價40萬
撰文：李明珠
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長實集團（1113）旗下和記地產集團今日（21日）宣佈，旗下4個大灣區樓盤，包括惠州瀧珀、中山瀧珀、廣州逸翠莊園及東莞海逸豪庭，將於月内來港展開銷售活動，並推出置業優惠，合共涉約400伙分層及別墅單位。當中惠州瀧珀部署推售300伙分層單位，入場價約40萬元起。
長江實業成員和記地產集團董事(市場)兼董事(企業業務發展)譚健旭表示，長實集團在大灣區擁有超過30年的地產發展經驗，至今已發展約16個大灣區住宅項目，提供超過33,900套單位。目前發展中的項目包括惠州瀧珀、東莞海逸豪庭、中山瀧珀及廣州逸翠莊園。
惠州瀧珀推300伙分層戶、入場價40萬元起
譚健旭指，由於近年港人北上消費風潮熱烈，在灣區融合已成大勢所趨的今天，相信大灣區是港人擁有「第二個家」的最佳時機。因此集團決定以「大灣區雙居生活」為概念，來港為該4個樓盤展開新一輪銷售活動，合共涉及的單位約400伙。當中惠州瀧珀佔最多，預計推售300伙分層單位，實用面積由550平方呎起，入場價人民幣40萬元起。目前該項目已累售約600伙單位。
東莞海逸豪庭加推71伙
另外，東莞海逸豪庭亦即將加推新一輪單位，包括38伙分層戶及33伙叠加別墅。項目於上一輪推售108伙單位後，至今成功累沽100伙。
為配合展銷活動，四個項目將共同推出「雙居優惠限時激賞」港人置業優惠，包括送出裝修及家具禮券等，每套價值6萬至10萬元。
屈臣氏集團在内地設逾4000間零售店
除了住宅投資外，譚健旭補充長實集團近年於内地還有多元化的業務投資，同時涉足能源、港口、零售及基建。例如屈臣氏集團現時在内地開設超過4,000間零售店。「百佳」超級市場與永輝超市及騰訊合組「百佳永輝」超市，已於廣東省開設約30家分店。
港口營運方面，集團在內地7個城市營運8個港口，合共76個泊位，其中深圳鹽田國際集裝箱碼頭、江門國際貨櫃碼頭及惠州港國際集裝箱碼頭均位於大灣區。
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