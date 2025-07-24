袁天凡、李慧敏夫婦4646萬買啟德天瀧　呎價3.58萬、540天成交期

豪宅市場有價有市，再錄名人入市個案。最新電訊盈科（0008）前副主席、過往不時投資豪宅的袁天凡，以及其妻子、前「恒生一姐」李慧敏，夫婦二人以聯名方式擲4,646萬元買入啟德天瀧四房，採540天成交期，呎價3.58萬元。



據資料指，是次成交為天瀧第8座低層B室，實用面積1,298平方呎，屬四房間隔，在6月30日以4,646萬元沽出，呎價約35,794元。

至於買家為電訊盈科（0008）前副主席袁天凡（YUEN TIN FAN），以及其妻子前「恒生一姐」李慧敏（LEE WAI MUN ROSE），兩人以聯名方式入市。據成交資料指，袁天凡夫婦採540天付款計劃，有車位優先認購權，以及「提前付清樓價」現金回贈。

袁天凡過往不時投資香港豪宅。（視覺中國）

啟德天瀧

10年前山頂白加道大屋15億沽、再斥3.75億買傲璇

翻查資料，袁天凡夫婦過往不時投資住宅市場，為豪宅專家。 去年5月樓市撤辣後，擲1,520萬元買貝沙灣6期7座中層B室，實用面積734平方呎的兩房單位。夫婦二人最矚目大賺個案為袁氏夫婦二人在2000年，以約1.6億元買入山頂白加道22號大屋，及後於2015年以15億元天價沽出，實用呎價超過15.1萬元，成為當時全球最高紀錄之一。隨後袁氏夫婦又再以3.75億元買東半山超級豪宅傲璇OPUS。

而近年二人也有投資豪宅獲利，如在2022年1月以5,350萬元沽出西半山敦皓及一個車位，持貨逾5年帳面升值32%。

袁天凡妻子李慧敏，曾任恒生銀行CEO。﹙鄭子峰攝﹚