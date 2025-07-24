恒地再有新盤轉賣為租！大埔迎林變身中大學生住宿　月租5335元起

恒地（0012）旗下再有新盤「轉賣為租」，最新大埔美新里住宅項目迎林（Parkwood）將轉為香港中⽂⼤學認可的學⽣校外住宿，當中房型包括雙人房至四人房，每個床位入場月租5,335元起，對象為所有中⼤學⽣，並與恒地直接簽租約。



事實上，今次大埔新盤迎林，已是恒地第三個「轉賣為租」的項目。翻查資料，過去一年恒地已把必嘉坊．曦匯的貨尾單位推出放租，其後又把恒地系、由香港小輪（0050）及市建局合作發展的深水埗新盤映岸，改為東華三院旗下青年宿舍「東華‧南昌匯」以作出租用途。合計3個「轉賣為租」新盤，估計涉及超過800伙住宅單位。



床位月租5335元起 需預繳全年租金及按金共7.23萬

據網上資料指，是次迎林已成為香港中⽂⼤學首個學⽣校外住宿，中大會為需要學⽣提供室友配對服務，確保住客都是中⼤學⽣，當中房型包括雙人房至四人房，每個床位租月5,335元至5,950元，租期為一年。

學⽣需要向恒地支付1.1萬元按金，以及⽀付合共11.5個⽉租⾦。以最平月租5,335元計，即至少年繳7.23萬元按金連租金。租金包含WIFI服務，不過不包括水電等雜費。

恒地大埔新盤迎林已成為香港中⽂⼤學首個學⽣校外住宿，每個床位租月5,335元至5,950元，租期為一年。（網上圖片）

中文大學網站截圖。

出租雙人房至四人房 均有開放式廚房及浴室

是次出租單位包括雙人房至四人房，當中雙人房設一張碌架床，屬開放式間隔，每位學生有一套書桌和衣櫃，內設開放式廚房及浴室，租金每人每月5,950元。至於三人房則屬於一房單位，設一張碌架床及一張高架床，每位學生有一套書桌和衣櫃，同樣有開放式廚房和浴室，當中租金每人每月5,950元。

至於四人房則屬於兩房單位，有兩張碌架床，每位學生有配備一套書桌和衣櫃，同樣有開放式廚房和浴室，當中租金每人每月5,335元。

迎林屬恒地位於大埔美新里住宅項目，在2024年3月命名。

去年3月命名並預告開售 至少三個項目「轉賣為租」

迎林屬恒地位於大埔美新里住宅項目，在2024年3月命名，涉及122伙，戶型涵蓋開放式至兩房單位，當中逾八成為一房至兩房間隔，當時預告會在3月下旬開售，惟最終變為出租項目。

恒基林達民曾指按市場需要採取彈性策略

事實上，恒地最近亦有不少項目因應市況「轉賣為租」。當中包括旗下紅磡項目必嘉坊．曦匯的貨尾單位，在2024年8月份推出放租，當時恒基物業代理營業(一)部總經理林達民表示，樓價與租金走勢背馳，集團將繼續按市場需要，採取彈性策略。

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必嘉坊第一期必嘉坊．曦匯。（梁鵬威攝）

至於另一個項目由香港小輪（0050）及市建局合作發展，由恒地（0012）負責銷售的深水埗通州街住宅新盤映岸，在今年6月份成為東華三院旗下青年宿舍「東華‧南昌匯」，提供最多676個宿位，每個宿位月租由4,310至6,630元。

深水埗通州街住宅新盤映岸，在今年6月份成為東華三院旗下青年宿舍「東華‧南昌匯」，提供最多676個宿位，每個宿位月租由4,310至6,630元。

↓↓昔日映岸開放現樓示位參觀、第1座26樓B室↓↓