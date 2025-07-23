中大內地生合租星凱．堤岸開放式　預繳年租19.2萬、呎租高見70元

踏入暑假，不少內地生積極尋找租盤。火炭星凱．堤岸一伙開放式單位，最近以每月1.6萬元租出，新租客爲兩名中大內地生，一炮過預繳一年約19.2萬元租金，業主則可獲4.8厘租金回報。



中原地產分區經理曾紀賢表示，該單位爲星凱．堤岸1座中層C室，實用面積約228平方呎，屬開放式間隔。業主最初開價1.65萬元，經議價後以每月1.6萬元租出，平均呎租高達70.2元。

曾紀賢指，新租客爲兩名男內地生，於新學年入讀中文大學，見交通方便，配套亦較完善，加上單位間隔實用，便預先以年繳約19.2萬元租約方式自住，以方便上學。

業主可享4.8厘回報

據了解，業主於2025年以400萬元買入該單位，是次租出單位可獲4.8厘租金回報。

↓↓火炭星凱．堤岸1座中層C室↓↓