中大內地生合租星凱．堤岸開放式 預繳年租19.2萬、呎租高見70元
撰文：李健民
出版：更新：
踏入暑假，不少內地生積極尋找租盤。火炭星凱．堤岸一伙開放式單位，最近以每月1.6萬元租出，新租客爲兩名中大內地生，一炮過預繳一年約19.2萬元租金，業主則可獲4.8厘租金回報。
中原地產分區經理曾紀賢表示，該單位爲星凱．堤岸1座中層C室，實用面積約228平方呎，屬開放式間隔。業主最初開價1.65萬元，經議價後以每月1.6萬元租出，平均呎租高達70.2元。
曾紀賢指，新租客爲兩名男內地生，於新學年入讀中文大學，見交通方便，配套亦較完善，加上單位間隔實用，便預先以年繳約19.2萬元租約方式自住，以方便上學。
業主可享4.8厘回報
據了解，業主於2025年以400萬元買入該單位，是次租出單位可獲4.8厘租金回報。
↓↓火炭星凱．堤岸1座中層C室↓↓
火炭星凱．堤岸一房獲內地生租 預先繳21.6萬年租 回報得呢個數暑假租務潮 內地生無睇樓1.58萬租大圍珀玥一房 呎租71元破頂！教大內地生租大埔嵐山兩房 預繳一年租金18.8萬 業主回報呢個數內地生租樓出奇招？網聘睇樓員「隔空睇樓」1.05萬租高爾夫．御苑大圍文禮閣獲3名內地生合租 預繳一年租金32萬 業主回報呢個數