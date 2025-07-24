美圖蔡文勝7.5億購銅鑼灣景隆街地盤　「收租王」永倫料大蝕一半

「收租王」永倫集團7月初以約7.5億元沽出銅鑼灣景隆街20至28號地盤（前身為新安大廈），是次新買家為美圖公司創辦人蔡文勝。值得留意，是次成交價約7.5億元，每呎樓面地價約9,215元，成交價較4年半前強拍成交價大幅低約48%。



上述地盤坐落於銅鑼灣，位於景隆街，謝斐道及告士打道之間。地盤面積5,388平方呎，物業坐落位置現規劃為「商業（1）」，市場預計該項目可以地積比率約15倍重建一幢樓高26層的商廈，可建樓面約8.13萬平方呎。

美圖公司創辦人蔡文勝。(鍾偉德攝)

2021年初14.5億完成強拍程序

翻查資料，永倫在2021年1月以以底價14.5億元投得上述地盤前身的新安大廈，成功統一業權，即每呎樓面地價約1.78萬元。而以最新成交呎價約9,215元，較4年半前強拍呎價低約48%。

早年原由新世界收購、其後永倫接手

至於翻查較早前資料，新世界或相關人士早於2015年，透過公司名義收購上述大廈，在2017年更以2.15億元向賭王四太梁安琪收購地下舖位。不過在2018年底，該兩間公司董事更換為永倫集團主席倫耀基，意味該收購項目由永倫集團接手。

「收租王」永倫集團近年不時沽售旗下商業房地產資產。

永倫在2021年1月以以底價14.5億元投得上述地盤前身的新安大廈，成功統一業權，即每呎樓面地價約1.78萬元。