屯門斷供銀主居屋210萬推拍！自由買賣呎價僅4千蚊 樓價恐蝕54%
撰文：李明珠
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拍賣市場持續有低價物業推出放售。屯門居屋兆安苑一伙兩房銀主盤，最新自由市場價開價210萬元推拍，呎價僅約4,242元，相等於未補地價公屋。原業主於2021年高位買入單位，其後淪為銀主盤，現開拍價較買入價低出243萬元，單位大幅貶值超過一半。
環亞拍賣表示，該單位為兆安苑B座高層5室，實用面積495平方呎，兩房間隔。據悉，原業主因近期斷供單位，因此遭銀主沒收單位。銀主最新隨即以自由市場價開價210萬元推出拍賣，折合呎價僅約4,242元。
圖片可見，單位裝修企理，附有基本家具，估計單位之前一直有人居住。
↓↓兆安苑B座高層5室↓↓
2021年貨拍賣價勁蝕54%
參考屋苑近期二手成交，位處同座對落一層的5室單位，面積間隔相同，於本月初以320萬元成交，呎價約6,465元。可見是次單位的開價較近期同類市價低出超過3成。
原業主於2021年底以453萬元已補地價買入單位，惟其後淪為銀主盤，最新開價較當年買入價帳面低出243萬元，若以最新開價沽出，樓價於4年間大幅貶值約54%。
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