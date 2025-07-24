何文田朗賢峯首宗租務　一房月租2.15萬　減租千五仲有3.5厘回報

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯，最新錄得首宗二手租賃成交個案，最新一房戶以每月約2.15萬元租出，呎租約55元，以是次租金計料有逾3.5厘回報。



中原地產高級區域營業董事劉俊傑表示，是次租賃成交為6A座中層E室，實用面積388平方呎，屬一房間隔，座向西北方，望水庫公園景。據知，業主原先以2.3萬元叫價 放租，收樓短短3日，減價1500元以2.15萬元租出單位。

至於，業主於2024年5月以730.4萬元購入單位，以是次租金計回報逾3.5厘。

鷹君（0041）與港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目朗賢峯。

ONE CENTRAL PLACE首宗租賃 三房呎租95元

另外，信置（0083）及市建局共同發展的中環ONE CENTRAL PLACE，今錄首宗租賃成交；市場消息指，項目一個位於高層的三房單位，剛以呎租約95元成功租出。

發展商續指，項目位處中環CBD地段，故不乏專業人士、內地專才及外籍人士洽詢；目前推出招租的單位，月租由3.7萬元起跳。