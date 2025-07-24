米蘭站姚君達6700萬蝕沽自製複式戶　曾拒絕1.75億賣　終蝕幾多？

樓市活躍，部分名人趁機放售名下豪宅物業。二手名牌手袋店米蘭站（1150）創辦人兼前主席姚君達及相關人士，最新以6,700萬元沽出尖沙咀名鑄一伙自製複式戶。他分別於2009年及2016年買入2個單位並打通，現帳面蝕讓388.5萬元離場，單位貶值5.5%。若扣除裝修成本，料需實蝕至少1,300萬元。



值得留意的是，姚君達在過去在訪問中曾透露，有內地客曾出價1.75億元洽購，惟他堅持2億元才考慮出售。



市場消息表示，該單位為名鑄中層兩個相連樓層F室，每個單位原屬三房間隔，實用面積1,182平方呎。姚君達其後將單位打通並自製成複式間隔，實用面積共2,364平方呎。

據悉，單位早於2023年起已經放盤，最初叫價1.6億元，數個月後主動減至1.28億元放售。其後直至去年再度劈價近一半至8,900萬元求售，惟仍未能獲承接。因此姚君達之後將單位以月租12萬元「轉賣為租」，當時享約2厘租金回報。

最終單位於近日獲内地買家以6,700萬元承接，折合呎價28,342元

↓↓姚君達名鑄複式巨宅↓↓

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曾拒絕内地客1.75億開價、現賣平超過6成

值得留意的是，姚君達曾於過去訪問中透露，「有內地客人給我1.75億，我話2億才考慮（賣）。」若按最新成交價6,700萬元計算，即單位現時造價較當年内地客的洽購價低出1.08億元，賣平超過61%。

據相片所見，單位連有豪華裝修，中空位置更設大型吊燈，內置樓梯上落，廳房同望向極開揚維港。

米蘭站創辦人姚君達（右一）（byronyiu/IG）

買入時實際花費8000萬、料實蝕至少1300萬離場

資料顯示，單位由米蘭站創辦人姚君達持有，其於2009年及2017年分別以3,358.5萬及3,730萬元購入上述物業，合共斥資7,088.5萬元。現持貨多年轉手，帳面蝕讓388.5萬元，單位期内貶值5.5%。

不過姚君達曾透露，若如計及樓價、入則改造工程連裝修傢俬等，實際合共花費約8,000萬元，因此扣除裝修成本後料姚實際需蝕讓至少1,300萬元離場。