啟德天璽．天收樓首租　公司高管3.3萬速租兩房　回報有無着數？

啟德新盤天璽．天近日陸續收樓，錄得首宗租務成交。屋苑一伙兩房單位獲大公司高管垂青，以每月3.3萬元承租單位，呎租達65元。業主買入短短9個月，收樓後即租出單位，租金回報達3.7厘。



中原地產高級資深分區營業經理許嘉揚表示，上述租賃單位為天璽．天租5座中層A8室，實用面積509平方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，單位座向南方，向車站廣場景。據悉，單位最新以3.3萬元租出，呎租高達65元。

公司高管客 心儀單位交通

代理透露，新租客為大公司高管，鍾情屋苑質素及全新樓齡。加上該租客認為屋苑直達港鐵站，而無需日曬雨淋，方便出行，故其考慮片刻即決定承租單位。

收樓後即租出 回報達3.7厘

據了解，單位業主於2024年10月以約1,082萬元購入樓花，買入短短9個月後順利收樓，並且快速租出，現享3.7厘租金回報。

許嘉揚補充，天璽．天暫錄超過80個放租盤，盤源不多。開放式單位入場租金由1.6萬元起，而兩房一廁單位則由2.7萬元起。

↓↓天璽．天會所↓↓

+ 13