移英業主食白果 720萬沽The Campton兩房 樓價四年倒退27.4%
撰文：李煥好
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儘管近期樓市氣氛有所改善，但仍未能扭轉近年的跌勢。長沙灣The Campton一伙兩房單位，最新以720萬元成交，呎價15,451元。原業主居住英國，為完成交易特意回港簽約，持貨4年帳面虧損約271萬元，樓價大瀉約27.4%。
美聯物業高級營業經理吳冠衛表示，上述成交單位為The Campton中層L室，單位實用面積約466平方呎，屬兩房間隔。據悉，單位獲買家720萬元承接，並計劃自住，呎價15,451元。
↓↓The Campton中層L室↓↓
業主由英國回港簽約 較同類賣平約4%
代理透露，該買家睇樓半年，心儀上述單位景觀開及間隔，加上價格符合預算，故決定以720萬元承接單位。原業主雖居於英國，但見有買家垂青，專程回港簽約完成交易。
參考屋苑對上一宗同類型成交，涉及單位同為中層L室，面積間隔相同，於今年1月中以750萬元沽，呎價16,094元。換言之，上述單位的最新成交價較同類單位賣平約4%。
持貨四年 樓價大瀉27.4%
翻查資料，原業主於2021年10月以約991萬元購入上述單位，持貨約四年，是次轉手帳面虧蝕約271萬元，或約27.4%。
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