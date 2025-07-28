代理誠意赴內地送訂！天賦海灣四房1300萬成交　呎價一萬有找

二手市況回溫，有地產代理親赴內地促成交易。大埔天賦海灣2期溋玥一伙四房單位，最新以1,300萬元成交，呎價約9,886元。由於原業主長居內地鄭州，代理特意親自送訂到當地完成交易。



美聯物業聯席區域經理陳少鴻表示，上述成交單位為天賦海灣2期溋玥12座高層C室，實用面積1,315平方呎，屬四房間隔。據悉，該單位開價1,380萬元放盤，獲區內換樓客垂青。

代理親赴內地送訂 終1300萬成交

而該買家由於睇好後市，認為現時是入市時機，於是決定承接單位，議價後以1,300萬元成交，呎價約9,886元。值得一提的是，由於原業主為內地人士，長期居住在鄭州，代理為促成交易，特地親赴當地送訂。

↓↓天賦海灣2期溋玥12座高層C室↓↓

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持貨13年仍帳蝕166.3萬

據放盤相片可見，單位空間闊落，狀態新凈，但裝修風格較為陳舊。參考網上銀行對該物業的估價，恒生網上估價為1,303萬元，而中銀估價為1,412萬元，即該單位於銀行估價範圍內成交。

翻查資料，原業主於2012年以1,466.3萬元購入單位，持貨13年，現沽出帳面虧損166.3萬元，單位期內貶值約11.3%。