租客買樓後棄租愉景新城三房　長情業主740萬沽　持貨27年升兩成

二手市場暢旺，有荃灣區代理指因部分買家見愉景新城較其他屋苑低水，故本月成交轉旺，暫時錄得16宗成交。近日最新錄得某三房間隔，以740萬元沽出，原業主持貨27年，終鑊利120.8萬元，或升近兩成。據了解，原業主因租客買樓退租，才決定沽出單位。



美聯物業高級分區營業經理鍾家豪表示，該單位為11座中層A室，實用面積約658平方呎，屬三房套間隔。原業主最初開價760萬元，經議價後最終以740萬元沽出，平均呎價為11246元。

租客置業後退租 業主無意裝修故售出單位

鍾家豪指，單位早前用作收租，該租客已租住該單位長達15年，惟租客已於近月自置物業，故準備退租，加上原業主亦無意翻新單位，故考慮「賣樓換貨」，沽出單位。

之於新買家方面，同樣屬同區租客，因鍾情愉景新城交通方便，有天橋直達港鐵荃灣站，以及樓下有大型商場，加上原租客肯開門讓新買家睇樓，故睇樓後決定立即議價入市。

荃灣愉景新城。（資料圖片）

單位轉手獲利120.8萬 升值近兩成

根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約772萬及806萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低約4.1%至8.2%。

據了解，原業主在1998年8月以619.2萬元買入該單位，持貨長達27年，經轉手後帳面獲利120.8萬元，單位升值19.5%。