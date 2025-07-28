投資客850萬購長沙灣The Campton兩房　原業主大蝕百萬　減達一成

隨著拆息低企，入市成本減少，以及租金上升下，有投資客入市長沙灣區半新盤單位。長沙灣The Campton一伙兩房單位，最近以850萬元易手，原業主持貨4年，大蝕109萬元，單位貶值達一成。



美聯物業高級營業經理吳冠衛表示，該單位為中低層F室，實用面積約553平方呎，屬兩房連儲物室間隔。原業主最初開價900萬元，經議價後以850萬成交，平均呎價為15,371元。

代理補充，新買家見屋苑樓齡較新，且價錢亦合理，便決定承接單位作長線投資之用。根據滙豐的估價資料顯示，該單位現時估值約802萬元，即最新成交價較銀行估價高出約6%。

2021年買入價959萬

據了解，原業主於2021年6月以約959萬元買入該單位，持貨約4年後轉手，帳面蝕讓高達109萬元，單位貶值11.4%

↓↓長沙灣The Campton中低層F室↓↓

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同屋苑兩房戶近月蝕27.4%沽出

翻查資料，同屋苑單位均出現蝕讓成交。該屋苑上一宗成交為中層L室，實用面積約466平方呎單位，同樣屬兩房間隔。單位最終以720萬元承接，平均呎價為15,451元。

上述單位原業主於2021年10月以991萬元買入該單位，持貨時間同樣為4年，帳面蝕讓271萬元，單位更大幅貶值27.4%。