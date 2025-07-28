為方便出入深圳灣口岸　專才1.28萬租洪水橋滙都I一房、回報3.4厘

泛海國際（0129）旗下發展項目滙都 I，落成後最近獲得首個租賃成交個案，該項目的一房間隔，以每月約1.28萬元租出，租金回報約有3.4厘。據了解，該租客因希望靠近深圳灣口岸而租入該單位。



利嘉閣高級分區董事胡志偉表示，本次租出單位為3座中層A5室，實用面積約339平方呎，屬一房間隔。原業主最初叫價1.35萬元，經議價後減租700元，最終以約1.28萬元租出，呎租為37.8元。

胡志偉指，該租客為內地專才，因於香港工作，加上同時間亦想靠近深圳灣口岸，方便出入兩地，便決定租入該單位。

↓↓滙都I 3座中層A5室單位↓↓

業主可享3.4厘回報

業主於2024年3月以454.09萬元買入該單位，是次租出業主可享3.4厘租金回報。胡志偉指，目前屋苑放盤約80個，呎租33元至39元，當中一房叫租1.15萬元至1.4萬元，兩房叫租1.4萬元至1.7萬元。