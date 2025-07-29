中原：貨尾銷售加快　預期第3季落成私樓售出比例達六成

中原發佈最新研究報告，表示截至2025年第二季，預計今年落成的私人住宅已售出逾五成單位，並認為假如發展商繼續低價促銷新盤，相信會提高一手吸納量，預期在第三季落成私樓售出比例可達六成。



根據中原最新報告顯示，截至2025年第二季，落成私人住宅估計約19,198個，當中未推售單位錄得4,820個，貨尾單位約4,546個，合共約9,366個待售單位，佔比約48.8%，售出比例則達51.2%。

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，樓市交投氣氛好轉，發展商積極推售短期樓花新盤，同時貨尾銷售亦加快，導致一手盤售出比例重返五成以上。楊明儀亦表示銷售進度有所恢復，貨尾積壓問題亦同樣有改善。

同年落成私人住宅售出比例統計 (2025年第2季)。（資料來源：中原研究部）

23/24年因售遠期樓花致比例減少 第三季有望升至六成

2024年全年落成的私人住宅約有24,261個，待售單位佔全年落成量的41%,售出比例約59%。中原研究指出，回顧2014至2022年，每年第二季落成的一手售出比例皆達五成，2018年更高見77.2%，達八成售出比例，但2023及2024年售出比例偏低，由以往六成水平，跌至四成以下，僅分別錄38.9%及38.2%。

中原研究指出，此情況為當時的發展商，傾向銷售一兩年後落成的遠期樓花所致。並表示隨著發展商積極推售樓盤，銷售量有所提升，加上2025年落成量減少，售出比例回升至51.2%，為3年高位。

中原預計，如果發展商繼續以低價促銷新盤，以及股市向好和息口下調等利好因素刺激下，相信會提升一手盤吸納量，預計今年第三季私人樓宇售出比例有望達六成。