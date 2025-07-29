差估署：6月樓價指數報286.7點　連升三個月、按月微升0.1點

據差餉物業估價署最新資料，2025年6月私樓售價指數報286.7點，較2025年5月份286.6點，按月升0.1點或約0.034%，連升三個月，惟按年跌5.22%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌27.98%。單計今年首五個月，樓價累跌約0.86%。



按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報288.2點，按月升0.03%；大型單位（D、E類）報261.2點，按月跌0.08%。

D類1076至1721呎大單位跌0.08%

至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報306.6點，按月表現持平。B類單位（實用面積431至752平方呎）報279.5點，按月升0.04%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報269.7點，按月表現持平。

D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報263.1點，按月跌約0.08%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報255.9點，按月升約0.04%。