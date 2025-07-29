差估署：6月樓價指數報286.7點 連升三個月、按月微升0.1點
撰文：黃祐樺
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據差餉物業估價署最新資料，2025年6月私樓售價指數報286.7點，較2025年5月份286.6點，按月升0.1點或約0.034%，連升三個月，惟按年跌5.22%。若與2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌27.98%。單計今年首五個月，樓價累跌約0.86%。
按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）樓價報288.2點，按月升0.03%；大型單位（D、E類）報261.2點，按月跌0.08%。
D類1076至1721呎大單位跌0.08%
至於細分各類戶型，A類單位（實用面積431平方呎或以下）報306.6點，按月表現持平。B類單位（實用面積431至752平方呎）報279.5點，按月升0.04%。C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報269.7點，按月表現持平。
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）報263.1點，按月跌約0.08%。E類（1,722平方呎或以上） 單位報255.9點，按月升約0.04%。
差估署：5月租金指數報195.2點、升0.67% 料住宅租金升5%差估署：5月樓價指數報286.6點、按年跌逾6% 較高位累挫28%差估署：3月租金指數報193.7點、升0.31% 住宅租金料升最多5%差估署：3月租金指數報193.3點 按月微升0.1% D類大單位升最多差估署：4月樓價指數報285.7點、按月回升0.35% 終止四連跌勢