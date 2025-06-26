差估署：5月租金指數報195.2點、升0.67% 料住宅租金升5%
撰文：黃祐樺
出版：更新：
據差估署最新資料，2025年5月份私樓租金指數報195.2點，較2025年4月的193.9點，按月升約0.67%。按戶型劃分，中小型單位（A、B、C類）租金指數報199.2點，按月升0.7%；大型單位（D、E類）報148.2點，按月升0.61%。
431至752呎B類單位租金升最多
至於細分各類戶型，A類單位（面積431平方呎或以下）報213.4點，按月升約0.42%；B類單位（431至752平方呎）報195點，按月升約0.83%；C類單位（實用面積753至1,076平方呎）報165.2點，按月升約0.79%。
D類單位（實用面積1,076至1,721平方呎）則報151.9點，按月升約0.66%；E類單位（1,722平方呎或以上）則報139.6點，按月升約0.58%。
料住宅租金再升5%
萊坊高級董事，大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，政府各類人才計劃令勞動人口及高收入人士規模稍為回升，對住宅租務需求繼續有剛性支持，中小型住宅租金升幅將繼續跑贏豪宅，未來幾個月住宅租金走勢保持平穩，2025年住宅租金有望再上升3至5%，創歷史新高。
差估署：5月樓價指數報286.6點、按年跌逾6% 較高位累挫28%昔日投資額60億 澳門十三酒店跌剩6億沽 豪華套房最大1萬呎馬鞍山雅濤居兩房550.8萬沽 持貨5年蝕四分一離場美聯：呎價1萬以下成交錄534宗 超越上年全年9成 屯門區佔最多