戴德梁行：料內地全年一手銷售30萬套　惟樓價有下調壓力最多跌5%

戴德梁行於今日（29日）發表2025上半年大灣區住宅市場及商業物業投資市場回顧及下半年展望。該行表示，今年上半年大灣區一月至三月內，整體一手住宅銷售數字和價格表現良好，但四月份市場氣氛則受到關稅戰帶來的不穩定性影響，第二季住宅樓價未能延續升勢，上半年大灣區整體一手住宅銷售數字比去年同期升3%。



大灣區住宅市場於上半年因中央和大灣區各地政府，延續去年的樓市寬鬆導向政策，第一季大灣區整體一受住宅有支持，一月至三月交投量均高於同期，惟四月份則受到中美貿易戰影響，交投量按月跌16%，五月至六月則維持平穩。上半年整體住宅量累計錄得13.7萬宗，比去年同期升3%，廣州及深圳升幅最為顯著，分別升21%及47%。

住宅價格方面，一手房價較受發展商所推出市場的盤源質素影響，大灣區九個內地城市一手房價升參半。至於二手價格方面則以深圳為例，2025年一度於2024年尾回升4%水平，但隨著市場購買情緒變得觀望，第二季價格再次調整，按季錄得4.4%跌幅，整體上半年累計微跌0.5%。

左起：戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻、戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗。

戴德梁行陶汝鴻：料內地全年樓價錄最多跌5%

戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻表示，隨著中央和各地方政府繼續鬆綁需求端政策，相信能夠進一步釋放積壓已久的剛性和改善型住房需求。以及政府在過去半年推進了專項債收儲和收購商品房，緩解開發商財務壓力及促進房地產市場供需平衡。預計下半年每月有望錄得2.7至2.8萬宗一手成交，全年一手銷售數字或錄得約30萬套，但樓價則仍存在下調壓力，料全年錄最多5%跌幅。

一線城市發展速度快、成交量較樂觀

被問到升幅趨勢會否只集中於大城市及其外圍，陶汝鴻表示一線城市的交通樞紐和高增值產業聚集較多且密集，發展速度會較快，成交量方面會比較樂觀。新一線城市例如珠海、東莞及佛山等地比較有前景。至於一些比較偏遠交通沒有方便及相對落後的地區，成交量或者價格方面會比較少，預期成交量會較一線城市少。

上半大灣區年商業物業總投資額247億人民幣

上半年大灣區在商業物業投資市場表現堅挺，上半年總投資金額為247億元人民幣，比去年同期大幅上升 108%，佔全國總投資額約31%。當中約35宗大額交易裏，約31宗為10億元人民幣以下的交易。

按交易物業類型劃分，上半年工業物流板塊成交額佔比最重，14宗相關交易共佔總投資額超過50%，其中珠海、佛山、東莞、中山、江門、肇慶和惠州等二線城市，工業物流成交額共錄得96億人民幣，包括物流資產包和個別倉儲交易。同時社區商業領域市場熱度持續升溫，在租金收益穩定和營運成熟的項目受市場青睞，以及買家類型多元化下，上半年共錄得9宗零售商業成交。

左起：戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻、戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗。

戴德梁行陳彩麗：大灣區倉儲市場兩至三年內有大量供應 空置率或令租金受壓

戴德梁行中國資本市場部副董事總經理陳彩麗表示，相信下半年物流和商業板塊會繼續跑出，在跨境電商持續擴張下，近年物流資產需求強勁且一直受投資者關注，但要注意大灣區倉儲市場在未來兩至三年會新增大量供應，屆時空置率難免上升而令租金水平受壓。

另外，受惠於港人消費力外溢和居民轉趨中低端消費，營運表現出色的商場及社區商業項目受到市場青睞，預計二線城市的社區商業項目增長空間會有所上升。至於工業物流及增長會否帶動住宅銷售，陶汝鴻認為如果整體經濟表現好，從而令買樓人士增加信心，釋放購買力意欲，對樓市方面才能有一定的帶動。