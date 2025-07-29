樓價連升3個月　利嘉閣：可扭轉過去3年跌勢　全年看升2至4%

差估署今日公布的最新數據顯示，2025年6月份私人住宅售價指數報286.7點，較5月的286.6點微升0.03%，連漲3個月，創近5個月高位。今年上半年樓價累積跌幅收窄至0.86%，與2021年9月歷史高位的398.1點比較，累積跌幅也收窄至27.98%。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，最新樓價指數連升3個月，可確立觸底反彈的走勢，惟升幅受新盤低價推出所限，未如預期理想；後市視乎新一批新盤開價，料趨平穩上升之勢。



大型新盤低價搶客 二手樓價按月升幅少於預期

今年6月份樓價表現持續平穩，主要反映5月中旬至6月上旬的市況，雖然當時拆息大跌，刺激入市意欲，而中美關稅次輪談判亦有好消息，惟大型新盤仍以低價搶灘，故窒礙二手樓價升勢，令二手樓價按月升幅少於預期。

陳海潮認為，目前整體市場氣氛良好，利好樓市的消息持續，料7月及8月份樓價可維持穩中向好的趨勢發展，期望第三季可錄約1.5%的升幅，而全年樓價望可扭轉過去3年的跌勢，全年看升2%至4%。

租金連漲7個月 創逾5年半新高

此外，差估署最新數字顯示2025年6月份租金指數按月持續上升，錄195.6點，升0.31%，已連升7個月共漲1.93%，創自2019年10月以來的69個月(即逾5年半)新高，單計次季及上半年，租金分別升了1.29%及1.61%。

展望後市，踏入7月份，租務料續展旺勢，第三季按月租金升幅料介乎0.5%至1%之間，倘按季再漲逾2.3%，租金季內將刷新2019年8月寫下的歷史高位紀錄。