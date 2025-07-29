東涌海堤灣畔兩房短炒貴過估價8%　買入15個月勁賺一球　升值2成

撰文：李明珠
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樓價開始回穩，市場錄得多宗短炒獲利個案。東涌海堤灣畔一伙兩房單位最新以639.9萬元沽出，呎價11,386元。原業主於去年4月買入單位，現帳面獲利101.9萬元離場，單位於1年半内大幅升值近兩成。

市場消息表示，該單位為海堤灣畔1座中層H室，實用面積562平方呎，屬兩房間隔。原業主最初叫價650萬元放盤，近日獲新買家洽詢，經議價後以639.9萬元成交，減價約10萬元，折合呎價11,386元。

高估價8%、持貨1年半帳賺102萬

根據中銀網上估價顯示，單位估值為591萬元，即是次成交價較估價高出約8%。

原業主於去年4月以538萬元購入單位，持貨至今約15個月，接近1年半，是次易手帳面獲利約101.9萬元，單位期內升值約19%。

東涌海堤灣畔。（網上圖片）
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