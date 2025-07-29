新盤戰報｜大手客「一客三食」連買三伙啟德澐璟 成交額逾1.34億
撰文：李健民
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啟德跑道區新屋苑錄得多個成交個案，華潤置地 (海外) 及保利置業集團 (0119) 合作項目澐璟，有大手客連買三個單位，成交價逾1.34億元。項目至今已售出48伙，成交金額逾10.14億元。
上述大手客分別買入1伙四房及2伙三房單位，包括第2座5樓B室，實用面積約1,870平方呎，屬四房雙套連私人電梯大堂間隔，成交價約7,703.7萬元，平均呎價為41,196元。
另外，兩個三房為第6座21樓C室，實用面積約903平方呎，屬三房一套連儲物房間隔，成交價為2,817.36萬元，平均呎價為31,200元；以及第6座15樓A室，實用面積約948平方呎，屬三房一套連工作間間隔，成交價約2,948.28萬元成交，平均呎價為31,100元。
澐璟累售392伙、共套現逾144.8億
發展商表示，澐璟至今現樓售出48伙，成交金額逾10.14億，項目推售至今累售392伙，共套現逾144.8億元。
天水圍YOHO WEST連沽7伙
至於新地 (0016) 與港鐵 (0066) 合作的天水圍項目 YOHO WEST，則於28日連沽7伙單位，共套現逾4,500萬元。當中包括2A座32樓A2室，實用面積約521平方呎，成交價約648萬元，平均呎價為12,438元。
其他同呎戶型有2A座17樓A2室，成交價約628.8萬元，平均呎價為12,069元；2A座16樓A2室，成交價約630.1萬元，平均呎價為12,094元；2A座9樓A2室，成交價約600.08萬元，平均呎價為11,518元；以及2A座17樓A2室，成交價約594萬元，平均呎價為11,401元。
而2B座17樓B1室，實用面積約596平方呎，成交價約702.91萬元，平均呎價為11,794元；以及2B座16樓B1室，實用面積同樣約596平方呎，成交價約701.26萬元，平均呎價為11,766元。
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