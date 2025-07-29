長情業主1290萬沽星堤四房複式　14年帳輸近4球、貶值2成｜多圖

二手市場續以蝕讓為主。屯門掃管笏星堤一伙四房複式單位最新以1,290萬元沽出，呎價8,149元。原業主於14年前買入，帳面仍要蝕讓390萬元離場，單位貶值23%。



晉誠地產高級營業經理姚頌溏表示，是次成交為屯門掃管笏星堤5座中層D室，實用面積1,583平方呎，屬四房複式戶，可望內園景。

↓↓屯門掃管笏星堤5座中層D室↓↓

14年帳輸近4球、貶值2成

單位新近以1,450萬元叫價放盤，經議價後單位減價160萬元，終以1,290萬元沽出，呎價8,149元。至於，新買家為同區換樓客，鍾情屋苑綠化環境及會所，決定入市。

據知，原業主2011年3月1,680萬買入，持貨至今14年，是次轉手帳面蝕讓390萬元，單位期內貶值23%。