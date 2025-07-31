西灣河嘉亨灣兩房940萬沽　持貨12年大賺157萬　升值兩成

西灣河嘉亨灣一伙兩房單位以940萬易手沽出，原業主持貨達12年，最終大賺157萬元，單位升值約兩成。



美聯物業助理區域經理鄭琨表示，該單位為1座極高層G室，實用面積約499平方呎，屬兩房單位。原業主最初開價約960萬元，經議價後最終以940萬元成交，平均呎價為18,838元。

鄭琨指出，新買家為上車客，見單位間隔實用，加上屋苑會所設施完善，交通亦比較方便，故決定承接單位。根據滙豐及中銀的估價資料顯示，該單位現時估值分別約1,047萬及946萬元，即最新成交價較兩間銀行估價低約0.6%至10.2%。

2013年買入價783萬

原業主於2013年1月以783萬元買入上述單位，持貨達12年後轉手，帳面獲利約157萬元，單位升值兩成。

↓↓1座28樓A室示範單位↓↓