外區客735萬買入筲箕灣形薈兩房 持貨9年 單位貶值近一成半
撰文：李健民
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筲箕灣形薈最新錄得一宗半新盤二手成交，一伙兩房間隔單位，最近以735萬元易手成交，原業主帳面蝕讓128.59元，單位貶值約14.9%。據了解，新買家因會所配套齊全和交通方便而買入單位。
美聯物業高級區域經理佘錦驊表示，該單位爲1A座低層B室，實用面積約469平方呎，屬兩房間隔原業主最初開價約750萬，經議價後最終以735萬元沽出，實用呎價爲15,672元。
因會所設施齊全而入市 銀行估價介乎683萬及758萬
據了解，新買家爲外區客，見屋苑會所設施完善，而且亦鄰近港鐵站，故吸引新買家鍾情承接上述單位。根據匯豐及中銀估值資料顯示，該單位現時估價分別約683萬及758萬元，最新成交價分別高出約7.6%及低約3.0%，與最新成交價相若。
原業主於2016年8月以863.59萬元購入單位，持貨約9年後，經轉手帳面蝕讓128.59萬元或貶值14.9%。
↓↓形薈1A座低層B室單位↓↓
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