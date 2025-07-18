筲箕灣傲華開放式1.5萬不議價租出 呎租71元 兩原因貴絕同區
撰文：李明珠
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近期為租務旺季，部分新樓單位受追捧。早前入伙的筲箕灣傲華，一伙開放式單位最新以月租15,000元「零議價」租出，呎租高達71元。業主於今年初入市，現享4.8厘租金回報。
美聯物業高級區域經理周永業表示，上述單位為低層B室，實用面積約211平方呎，開放式間隔。據悉，業主於單位入伙後隨即叫價月租15,000元放租，最新成功獲租客零議價承租，折合呎租約71元。
設發展商提供的家具、吸引租客「拎包入住」
代理指，是次單位屬高價成交，呎租貴絕同區新樓。皆因同區新樓的租盤供應較少，而且是次單位設有發展商提供的家具，令單位吸引力大增，租客見單位可以「拎包入住」而決定承租。
另外，目前屋苑租盤不足20個，開放式戶租金叫價由14,500元起。
年初買入、租金回報達4.8厘
業主於今年初以373萬元一手買入單位，近月單位入伙後即租出，按最新租金計算，租金回報高達4.8厘。
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