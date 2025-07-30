地產代理上半年錄128宗投訴、較同期升逾六成　處分138名持牌人

地產代理監管局今日（30日）回顧2025年上半年工作概況。當中上半年共開立128宗投訴個案，較去年同期上升逾六成，當中有17宗涉及一手住宅物業。監管局主席蕭澤宇先表示，今年上半年有關違規廣告的投訴數字增加，將繼續加強網上巡查並督促地產代理公司履行良好管治。



投訴個案較去年同期升逾六成

地監局指，整體投訴錄得較大升幅的主因是涉及「發出違規廣告」的投訴數字上升，由去年同期的10宗增至今年上半年的49宗。當中不少違規廣告涉及提供不正確資訊，例如錯誤的樓盤照片、售價或樓面面積。

至於，其餘兩項最常見投訴的性質類別，則包括不妥善地處理臨時買賣合約（或臨時租約）」（21宗）及「未有與客戶簽訂地產代理協議」（10宗）。同時，本局於2025年上半年並沒有接獲有關香港境外物業的投訴個案，與去年同期一樣。

地產代理監管局。

上半年對138名持牌人或前持牌人作出行動或處分

另外，上半年合共對138名持牌人或前持牌人採取行動或作出處分，包括暫時吊銷了3個牌照及撤銷了33個個人或公司牌照。而理由是這些持牌人基於不同原因而不再符合有關的發牌條件，例如被刑事定罪或破產等，或有關公司不再符合有最少一名董事持有地產代理牌照的規定。

至於2025年上半年共有2,560 名考生參加資格考試，較去年同期減少2%。截至2025年6月30日，個人牌照數目為37,792個，較去年同期減少2.9%，亦較去年底減少1.8%，反映持牌人數基本持平但亦出現輕微流失情況。

《簡樸房條例草案》料年底前通過 地監局：加強業界教育

至於2025年下半年，地監局表示將繼續密切留意樓市最新發展及政府推出的新措施，適時向地產代理發出新指引及推出相關教育工作；亦會繼續就政府的各項涉及地產代理的政策或立法建議。亦會繼續致力教育消費者在租樓及買樓時要注意的事項，並會加強網上巡查，同時打擊不合規的物業廣告。

地監局指，因應《簡樸房條例草案》預期將於今年年底前通過，而相關的登記制度預料於明年3月實施，會繼續和政府及地產代理業界保持緊密溝通。在完成立法後將優化現行相關指引，並會加強教育業界及宣傳。