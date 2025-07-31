負資產宗數按季回落7%　經絡料第四季減息、負資產數字仍會下調

金管局公布最新數據顯示，2025年第二季負資產個案錄得37,806宗，涉及金額1,901.61億元。對比首季錄得的40,741宗及2,058.81億元，宗數及金額按季分別減少2,935宗及157.2億元。



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，自2月份《財政預算案》宣佈放寬物業印花稅的稅階，樓市交投隨即回暖，樓價亦稍有回穩，根據差餉物業估價署資料顯示，本港私人住宅售價指數連升3個月。另外，根據香港按揭證券有限公司資料顯示，上半年新取用按揭保險報3,483宗，比去年同期減少37.1%，創近9年首半年新低。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明。

樓價回升及高成數按揭減 負資產個案按季回落

鑑於樓價有所回升，而選用較高按揭成數的買家顯著減少，使負資產個案按季亦有所回落。曹德明表示，負資產數字仍維持較高水平，但本港業主還款能力一直處於穩健水平，負資產個案中超過3個月未償還按揭貸款的拖欠比率為0.21%，雖然有所上升，但仍屬低水平，顯示絕大部份業主的供款能力仍穩健。

曹德明提醒，有意置業之人士仍要衡量自身經濟及供款能力，按揭成數避免借太盡，緊記按時供款以及預留至少半年的後備資金。

曹德明：料美聯儲最快第四季減息

曹德明續指，雖然近月拆息反覆向上，本港銀行亦維持最優惠利率不變，他預期美聯儲最快於第四季開始進行年內首次減息，屆時港拆息或將跟隨回落，港銀亦有下調最優惠利率（P）的空間，息口持續回落有利經濟進一步復甦，將為樓市帶來提振作用，並將逐步加快用家及投資者入市步伐。他指，如樓市下半年繼續回穩，負資產個案仍有回落空間。