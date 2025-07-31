元朗尚悅兩房430萬沽 一手業主賺唔夠2萬蚊 12年僅升值0.4%
撰文：李明珠
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樓價高位回落，部分業主持貨多年仍要實蝕離場。元朗尚悅一伙兩房單位最新以430萬元沽出，呎價約10,142元。原業主於2013年一手買入單位，帳面僅獲利1.6萬元，單位輕微升值0.4%；扣除使費估計需實蝕離場。
利嘉閣地產分區董事陳庭豐表示，該單位為尚悅1座中層H室，實用面積424平方呎，屬兩房間隔，向東北，望開揚市景。原業主最初以438萬元放盤，而新買家為外區首置客，睇樓後認為單位內櫳乾淨企理及保養新淨，遂決定洽購。最終經議價後以430萬元成交，呎價約10,142元。
持貨12年帳面僅升1.6萬
代理指，位處同座的最低層H室同類單位於本月中以409萬元沽出，而是次單位因樓層較高所以造價較其高出5%，屬合理水平。
原業主於2013年以約428.4萬元一手買入單位，至今持貨12年，帳面僅獲利1.6萬元，單位期内升值0.4%，若扣除稅務等使費後估計需實蝕離場。
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